Plus belle la vie : après Samia, Sabrina sur le départ ? Eléonore Sarrazin se confie sur la suite

Le sadisme des scénaristes de Plus belle la vie n'est plus à présenter. Entre les ruptures, les trahisons, les descentes aux enfers ou encore les assassinats, les aventures des Mistraliens sont plus mouvementées que celles de n'importe quels autres personnages dans n'importes quelles autres séries.

Eléonore Sarrazin inquiète pour l'avenir de Samia

Et à en croire Eléonore Sarrazin, cette habitude des auteurs à amener les héros dans des directions WTF et à prendre des décisions parfois radicales est capable de rendre parano les acteurs. Au micro de Télé-Loisirs, l'interprète de Sabrina n'a ainsi pas caché s'être inquiétée pour son héroïne ces dernières semaines.

Alors que son personnage se retrouve aujourd'hui SDF, l'actrice a confessé, "Dans Plus belle la vie, quand on tue quelqu'un, qu'on est à deux doigts de finir en prison, qu'on n'a plus de mec, plus de job, plus d'appartement, plus de famille et plus d'amis, a priori, c'est doucement la fin du personnage". De quoi comprendre que l'intrigue de Sabrina est sur le point de se terminer et qu'elle va donc bientôt quitter la série ?

Pas de départ au programme

Rassurez-vous, Eléonore Sarrazin a mené l'enquête et les nouvelles semblent bonnes. Elle l'a en effet révélé, "Je me suis renseigné et, apparemment, ils ont des choses à écrire et ont hâte de les développer pour la suite de Sabrina. Donc, non, je ne m'inquiète pas".

Aussi, malgré la pause de son intrigue pour quelques semaines, vous pouvez souffler, Sabrina sera bien de retour sur France 3 d'ici le printemps. La comédienne l'a précisé avec enthousiasme : "On reçoit les textes trois semaines avant le tournage et, comme je ne recommence que début mars, je ne sais donc encore rien de la suite. (...) Il ne faut pas s'inquiéter. En ce qui me concerne, je ne m'inquiète pas pour elle, je sais qu'elle a de la ressource et j'ai hâte de voir ce qu'il va se passer ensuite."

En même temps, un départ de Sabrina, quelques jours après celui de Samia, pas sûr que les fans auraient apprécié...