Playmobil propose des masques réutilisables pour enfants et adultes à petit prix

Des masques réutilisables à nettoyer

Comme beaucoup de marques de mode qui créent des masques pour lutter contre le coronavirus, Playmobil s'est donc aussi lancé dans la fabrication de masques. Mais attention, le label a rappelé que ce "n'est pas un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2)".

Cependant, ce masque en plastique est "réutilisable et utilisable sur le long terme, il est facile à nettoyer et donc particulièrement économe en ressources et durable". Il protégerait même plus longtemps du Covid-19 que les masques en tissu. En effet, Playmobil a écrit que ce produit serait efficace contre la pandémie pendant une dizaine d'heures, contrairement aux masques en tissu qui ne peuvent pas être portés plus de 4 heures.

Et surtout n'oubliez pas de le nettoyer si vous en achetez un. Comment ? Il suffit de le "nettoyer soigneusement à l'eau chaude avec du produit vaisselle".