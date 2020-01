Play : "Pour emballer les filles il fallait se parfumer avec du Yop" Max Boublil et Alice Isaaz

Max Boublil et Alice Isaaz sont les acteurs principaux de Play, comédie fun, rythmée, et émouvante sur la jeunesse dans les années 90. Play est le feel good movie indispensable en ce début 2020.

L'histoire : En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa première caméra. Pendant 25 ans il ne s'arrêtera pas de filmer. La bande de potes, les amours, les succès, les échecs. Des années 90 aux années 2010, c'est le portrait de toute une génération qui se dessine à travers son objectif.

Le Match ou Next Play

A l'occasion de la sortie de Play, on a prêté Max Boublil et Alice Isaaz au jeu du Match ou Next (voir la vidéo ci-dessus). Cela a été l'occasion de revenir sur les débuts de Max dans la pub (souvenez-vous de Yop), de découvrir leur passion pour Hélène d'Hélène et les Garçons, de connaître le film qu'ils ont le plus vu en VHS pendant leur enfance (vous serez surpris) ou encore de parler séance de spiritisme entre potes et de Tamagotchi.

Play au cinéma depuis le 1 janvier.