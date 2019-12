Play : 7 anecdotes sur Max Boublil que vous ne connaissiez peut-être pas

L'histoire de Play : En 1993, Max (Max Boublil ) a 13 ans quand on lui offre sa première caméra. Pendant 25 ans il ne s'arrêtera pas de filmer. La bande de potes, les amours, les succès, les échecs. Des années 90 aux années 2010, c'est le portrait de toute une génération qui se dessine à travers son objectif.

Play est une jolie surprise à ne pas manquer au cinéma. Max Boublil y joue avec talent son éternel rôle d'adulescent.

Voici 7 anecdotes sur Max Boublil que vous ignoriez peut-être.

- Max Boublil est fils d'un médecin et d'une scénariste et écrivain.

- A la fin des années 90, Max Boublil a tourné dans de nombreuses publicités (Yop, Crunch). Il a aussi eu des petits rôles dans des séries comme Navarro, Sous Le Soleil. "C'était super les pubs Yop. Pour emballer les filles, il fallait se parfumer avec du Yop. J'étais trop content de les faire et que cela passe à la télé. Les gens me reconnaissaient dans la rue. "Ah c'est le mec de la pub Yop". Je me prenais pour une star, genre boulard et tout. J'étais là "ouais j'ai fait quelques pubs" (rires)".

-Cantonné à des rôles secondaires, Max Boublil s'essaie au stand-up au milieu des années 2000 avant de passer à la chanson humoristique. C'est par ce biais qu'il se fait connaître d'un plus large public.

- Max Boublil est fan de rock. Plus particulièrement de grunge et de rock des années 90. Nevermind de Nirvana a bercé (ou secoué plutôt) son adolescence. Il était également fan de Soundgarden, The Pixies, Pearl Jam ou encore Blink-182.

- Son premier choc cinématographique a été Terminator en 1984. Il voulait être Edward Furlong qui incarne John Connor dans Terminator 2 .

-Le plaisir coupable de Max Boublil ? Patrick Bruel. Le comédien connait toutes ses chansons par coeur.

- Play est un film autobiographique pour Max et le réalisateur Anthony Marciano. "C'est un peu toute notre vie" nous a-t-il confié. "On a été heureux de revivre tous ces moments".

Play au cinéma dès le 1 janvier.