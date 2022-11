Pidi et Valouzz bientôt parents : Inoxtag, Michou et toute la Team Croûton aux anges !

Avec plus de 4,7 millions d'abonnés cumulés rien que sur Youtube, Pidi et Valouzz sont l'un des couples d'influenceurs les plus célèbres en France. Les deux amoureux de la team Croûton sont en couple depuis l'adolescence : ils se sont rencontrés quand elle avait 15 ans et lui 17, grâce au frère de Valouzz (Valentin de son vrai prénom) qui était dans la même classe que Pidi. Cette dernière a eu un vrai coup de foudre... réciproque. 12 ans plus tard, c'est dans une belle vidéo qu'ils ont annoncé une nouvelle étape dans leur vie.

Pidi est enceinte de Valouzz

Sur les réseaux sociaux, Pidi (Meg de son vrai nom) et Valouzz ont dévoilé la super nouvelle à leurs abonnés : ils attendent un enfant ! Dans le post, on peut voir Pidi dans une belle robe rose, son baby bump déjà bien présent. Pour accompagner cette annonce, Pidi a aussi posté une vidéo sur son compte Youtube. On peut y découvrir la réaction de la famille des amoureux, ainsi que de leurs célèbres amis comme Inoxtag, Apo ou encore LeBouseuh. Une vidéo 100% cute !