Photos du Bataclan, Notre-Dame qui brûle... les internautes espagnols sont encore pires que nos trolls français, et Terracid le prouve après France-Espagne

Par Marie Piat Journaliste Marie Piat est une journaliste qui peut écrire sur (à peu près) tout : séries, films, télé, stars, mode, mangas... Lucifer, Harry Potter, les Kardashian-Jenner, Disneyland Paris, les films de Noël, Les Marseillais ou encore Danse avec les stars font partie de ses sujets préférés.

France-Espagne (Eleven All Stars) : les espagnols sont encore pires que nos trolls français, Terracid de Wankil Studio en a fait les frais.

Terracid a soutenu les streamers et YouTubeurs français pour le match France-Espagne du Eleven All Stars sur Twitch. Et alors que les frenchies ont gagné, les Espagnols étaient vénères à la fois de leur défaite, et des moqueries de la star de Wankil Studio. Du coup, sur Twitter, ils se sont montrés encore pires que nos trolls français !

Jour 2: mes mentions sont toujours pleines d'espagnols qui veulent me tuer, mettent des photos du bataclan, de notre dame qui brle, etc. prcque j'ai rpondu Ibai qui chouinait encore une fois en disant que c'tait: un gros bb qui fait popo culotte pic.twitter.com/vP6zUr0bQt — Terracid (@terracid) November 21, 2022

Sur Twitter, Terracid a ainsi avoué être victime de harcèlement de la part des internautes espagnols depuis ses messages sur les réseaux. "Jour 2 : mes mentions sont toujours pleines d'Espagnols qui veulent me tuer, mettent des photos du Bataclan, de Notre-Dame qui brûle, etc. parce que j'ai répondu à Ibai qui chouinait encore une fois en disant que c'était un gros bébé qui fait popo culotte" a-t-il écrit. Entre les menaces de mort, ou encore les images de l'attentat au Bataclan et de l'incendie de Notre-Dame, les hispaniques semblent donc encore plus violents que les Français sur Twitter... Terracid avait clashé le streamer espagnol Ibai Tout est parti du tweet d'Ibai Llanos, le gamer espagnol qui participait au Eleven All Stars. "Proposition pour le match retour contre la France : Piqué, Puyol et Casillas joueront. Mon père va arbitrer" avait-il notamment déclaré, ce à quoi Terracid avait répondu : "Le gros bébé bouh bouh mon biberon j'ai fait popo dans ma culotte".

le gros bb bouh bouh mon biberon j'ai fait popo dans ma culotte — Terracid (@terracid) November 20, 2022

rien que ce mec est plus connu que toi en France, ratio par Grim le goat pic.twitter.com/8qety9cM0P — Terracid (@terracid) November 20, 2022