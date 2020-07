Phoebe Tonkin de nouveau en couple après sa rupture avec Paul Wesley : elle officialise ❤️

Phoebe Tonkin de nouveau en couple après sa rupture avec Paul Wesley : elle officialise

Alors que Phoebe Tonkin a très mal vécu sa rupture avec Paul Wesley, elle a aujourd'hui tourné la page et a même retrouvé l'amour ! C'est sur Instagram que l'ex-actrice de The Originals a officialisé son couple avec Alex Greenwald, musicien du groupe Phantom Planet et ancien fiancé de Brie Larson.

Si le nom d'Alex Greenwald vous dit quelque chose, c'est sûrement parce que vous le connaissez pour être le musicien et chanteur du groupe Phantom Planet et pour être l'ex-fiancé de l'actrice Brie Larson : ils se sont fiancés en 2016 et se sont séparés en 2019 sans avoir passé le cap du mariage. Le producteur est d'ailleurs le premier à avoir révélé être en couple avec Phoebe Tonkin : il a posté une photo d'elle en mode groupie le 5 avril 2020 sur Instagram.