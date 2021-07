Phoebe Dynevor : on vous présente la famille de la star de La Chronique des Bridgerton

Actrice depuis son enfance, Phoebe Dynevor ne passe plus inaperçue aujourd'hui. Après avoir joué dans la série Younger, la star britannique s'est fait plus largement connaître grâce à La Chronique des Bridgerton qui reste la série la plus populaire de l'histoire de Netflix. Mais ce n'est pas tout à fait par hasard que l'interprète de Daphné est devenue célèbre.

La mère de Phoebe Dynevor est célèbre en Angleterre

La comédie, Phoebe Dynevor est tombée dedans quand elle était petite. Ses grands-parents paternels travaillaient dans le monde de la télévision, tout comme ses deux parents. Sa mère, Sally Dynevor, est célèbre en Angleterre pour sa participation au soap-opera Coronation Street où elle joue le rôle de Sally Webster depuis 1986 (eh oui, ça commence à faire !). Elle a même eu l'honneur de recevoir la reine Elisabeth sur le tournage de la série !

Quant au père de Phoebe Dynevor ? Tim Dynevor travaille lui aussi à la télévision puisqu'il est scénariste d'un autre soap-opera : Emmerdale.