Peur le lac : Julie de Bona s'exprime sur la mort choc de (SPOILER) !

Alors que les deux derniers épisodes de Peur sur le lac seront diffusés le jeudi 23 janvier 2020, l'épisode 4 a été un gros choc pour les téléspectateurs. Que s'est-il passé ? Deux personnages phares de la série sont morts à cause du virus propagé dans toute la ville d'Annecy. Eh oui, Mathilde (Lola Dewaere) et Mathias (Pierre Perrier) n'ont pas survécu, mais le flic contaminé a préféré se prendre une balle au lieu de souffrir. Une scène inattendue et très émouvante.

"Ça a été une vraie claque"

Dans une interview accordée à Allociné, Julie de Bona (Lise Stocker) réagit à ces deux décès que personne n'a vu venir : "La mort de Mathilde je me disais que c'était bien car elle est tellement mal, tellement en souffrance, que c'était comme si elle trouvait enfin la paix. Je trouvais que c'était une bonne idée. Mathias par contre je ne m'y attendais pas du tout. Et j'ai pleuré comme un gros bébé à la lecture. Je l'ai vécu comme un vrai choc, je ne voulais pas y croire. Je me disais 'Mais non, ils ne peuvent pas faire ça'."

Malheureusement, ils ont osé : "Je trouve que c'est bien amené, l'intrigue monte en puissance, de plus en plus, jusqu'à sa mort. C'est le point culminant de quelque chose. Mais ça a été une vraie claque. Et c'est tellement émouvant. En plus Pierre Perrier est super beau, il a une beauté tragique. Donc le voir "partir" de cette manière c'est magnifique, ça offre vraiment de très belles scènes à la série. Et ça crée un vrai doute, une vraie crainte chez le téléspectateur. On comprend que tout le monde peut mourir. Même Lise, même Clovis." Devons-nous préparer à d'autres morts importantes dans le final de Peur sur le lac ? Affaire à suivre.