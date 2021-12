Peaky Blinders saison 6 : le retour d'un personnage culte confirmé dans un teaser

Pour l'heure, BBC Two n'a toujours pas dévoilé la date à laquelle elle débutera la diffusion de la saison 6 de Peaky Blinders. Néanmoins, le retour de la série anglaise semble plus proche que jamais si l'on se fie à l'activité de son compte Twitter officiel. Et pour cause, en l'espace de deux semaines, ce sont deux premiers teasers qui ont été mis en ligne pour notre plus grand bonheur.

Alfie de retour face à Tommy dans Peaky Blinders

Ainsi, après une vidéo qui présentait le retour de Tommy (Cillian Murphy) dans ses rues, bien déterminé à rebondir après l'échec de son plan en saison 5, la nouvelle vidéo dévoilée ce mercredi 1er décembre 2021 met cette fois-ci en scène le retour d'un personnage emblématique. De qui s'agit-il ? D'Alfie Solomon, l'incroyable distilleur incarné par Tom Hardy.

Une révélation qui devrait faire le bonheur des fans, d'autant plus que cet anti-héros pas comme les autres aura une nouvelle fois un rôle très important à l'écran. Tommy l'annonce dans cet extrait, "Alfie, je pense que j'ai écrit ton acte finale", ce qui nous laisse espérer une ultime collaboration explosive afin de faire tomber le terrible Oswald Mosley (Sam Claflin). De quoi également marquer ses adieux ? C'est malheureusement possible.