Pauline (Koh Lanta 2022) dévoile son avant/après et sa perte de poids, "Je n'étais pas bien dans ma peau"

Faire Koh Lanta peut être éprouvant pour les candidats. Chaque année, les aventuriers affichent des pertes de poids impressionnantes qui peuvent choquer. Une façon radicale de perdre du poids alors même que certains n'en ont pas vraiment besoin (bon, en même temps, ils ne viennent pas là pour ça...). Cette année, plusieurs candidates se distinguent comme Louana qui s'est confiée sur la libido pendant l'émission ou Pauline. A 24 ans, cette responsable en communication affiche un svelte et musclé.

Pauline a perdu 10 kilos

Sur Instagram, Pauline affiche sa silhouette avec de sublimes photos. En remontant son feed, on peut découvrir que la candidate de Koh Lanta 2022 n'a pas toujours eu le physique qu'on lui connaît aujourd'hui. En 2019, elle dévoilait sa transformation : elle a perdu 10kg sur plusieurs années. Elle confie qu'en septembre 2015, elle faisait 63 kg pour 1m75 : "Rien d'anormal sur la balance mais je n'étais de toute évidence pas bien dans ma peau. (...) Manger n'importe quoi en trop grosse quantité, pas de sport... Rien d'incroyable mais rien de bon non plus !".

Trois ans plus tard, Pauline s'affichait avec -10 kilos sur la balance. "Alimentation équilibrée, diet flexible avec des apports calculés par un professionnel, du sport et j'adore ! Musculation principalement, je m'accepte telle que je suis même si je suis toujours à la recherche de résultats physiques grâce au sport. J'ai un regain de confiance en moi ce qui m'a forgé un mental d'acier (...) J'ai eu des hauts, des bas, j'évolue doucement mais surtout J'APPRENDS !" avait-elle écrit pour souligner son avant-après.