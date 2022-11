Pattes fracassées, tête déformée, brûlures à l'acide... Un chiot de 4 mois massacré par deux "influenceurs"

"Ce qui nous transperce le coeur et les entrailles, ce sont ses yeux implorants de souffrance"

Les personnes de la Fondation ont aussi avoué avoir été émues par le regard blessé et plein de chagrin de l'animal. "Mais ce qui nous transperce le coeur et les entrailles, ce sont ses yeux implorants de souffrance qui se posent sur nous avec sa tête déformée par un hématome en haut de son crâne et ses joues bosselées qui la défigurent : ont-ils utilisé leurs poings humains, leurs pieds ou une arme pour la mutiler comme cela ? Ses yeux nous interrogent : Pourquoi ? Qu'ai-je fait ? Je suis si petite et innocente, je ne comprends pas pourquoi on me frappe ?" est-il indiqué.

Et ils ajoutent que "cette petite chienne, non identifiée et rebaptisée Hope par ses sauveteurs, et appartenant au couple d'influenceurs Rop et Rocka FrenchRapQueen déjà défavorablement connus des services de police, est exhibée et mise en scène déjà abimée dans leur clip sur YouTube (Darskin à 24'' du clip)".