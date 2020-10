Passer son permis, combien ça coûte à l'étranger ?

Malgré plusieurs mesures pour aider les jeunes, passer son permis de conduire en France continue de coûter très cher. En moyenne, il faut débourser pas moins de 1800 euros. Heureusement, il existe plusieurs offres intéressantes, comme celle proposée par Cdiscount. La plate-forme, qui s'est associée à la start-up lyonnaise lepermislibre, propose une formule très intéressante - à moins de 750 euros - dans 50 villes de France. Mais combien ça coûte à l'étranger ?

Combien ça coûte de passer son permis à l'étranger ?

C'est plus cher en Allemagne : si le forfait minimum varie entre 1200 euros et 1600 euros, le coût peut dépasser les 2000 euros dans les régions Ouest. Un prix justifié par la formation proposée puisqu'elle inclut, en plus de l'examen du code et l'épreuve pratique, un test de vision, un brevet de secouriste, ou encore des heures de conduite de nuit.

En Belgique, plusieurs parcours de formation sont proposés. La moins chère correspond à la formule libre, qui coûte moins de 500 euros. Le candidat passe son code et dispose ensuite d'un permis provisoire pendant 36 mois, pour conduire sur des horaires définis avec des "guides", des conducteurs aguerris et clairement identifiés. Pour le parcours classique, en auto-école, il faut compter entre 1500 et 2000 euros. En Grande-Bretagne, le permis coûte entre 1000 et 1600 euros.

Les pays les moins chers

Pour trouver le forfait le moins cher, il faut aller en Espagne ou en Italie. En Espagne, le coût moyen est de 723 euros. Certaines auto-écoles proposent même des packs de 10 à 15 heures de conduite pour un montant entre 300 et 500 euros, auxquels s'ajoutent les coûts d'inscription aux examens. En Italie, le coût minimum du permis est de 550 euros pour l'inscription et 6h de cours obligatoires. En Pologne, cela coûtera 300 euros. En Roumanie, il faudra débourser 250 euros, à condition d'avoir un permis de séjour et de rester là-bas au moins 6 mois.

Des prix qui défient toute concurrence, sauf peut-être celle des Etats-Unis, où il faut 20€, pour le passer en seulement un mois, à condition d'avoir un visa. En Tunisie, au Maroc ou au Sénégal, il est possible d'obtenir le code et le permis en un mois pour environ 200 euros pour l'inscription et les leçons de conduite.

A noter que le permis n'est pas forcément valable partout. Si vous décidez de passer votre permis à l'étranger, pour pouvoir ensuite conduire en France, il est obligatoire de changer son permis de conduire étranger pour un permis de conduire français. Si vous avez passé votre permis de conduire en dehors de l'Europe, vous devez avoir résidé au moins 6 mois dans le pays où vous avez obtenu le permis de conduire pour pouvoir le convertir en permis de conduire français. Autre inconvénient : les règles du code de la route peuvent être différentes d'un pays à un autre. Il faut donc rester prudent !