Pascal Cardonna alias Babybel condamné pour agression sexuelle sur mineur, il n'ira pas en prison

L'affaire remonte à janvier 2018. Sur fond de vengeance, Aqababe publiait une vidéo intime de Jeremstar (Jérémy Gisclon de son vrai nom) et accusait son ami Pascal Cardonna d'avoir entretenu des relations sexuelles avec des mineurs. L'ami des stars de télé-réalité avait par la suite été accusé d'avoir "appâté" les victimes présumées de Babybel en jouant de sa notoriété.

Un scandale qui avait beaucoup fait parler et avait beaucoup touché Jeremstar. L'ex-blogueur avait démenti les déclarations de son ennemi et, des années plus tard, a été innocenté par la justice. "3 ANS ET DEMI POUR QUE LA JUSTICE ME DONNE RAISON. J'ai reçu un courrier du procureur de Nîmes, en charge de l'enquête de ce qui a injustement été appelé le 'Jeremstar Gate' par mes cyber agresseurs et les médias" avait-il écrit en réaction à la décision de justice, rendue en juin 2021.

Pascal Cardonna devant la justice

Si Jeremstar a été innocenté, Pascal Cardonna surnommé Babybel a, lui, été présenté à la justice ce mardi 4 janvier 2022. L'homme de 55 ans comparaissait devant le tribunal correctionnel de Nîmes pour "corruption de mineurs", "recours à la prostitution d'un mineur" et "agression sexuelle sur un mineur de 15 ans". Durant le procès, Pascal Cardonna a nié les faits qui lui étaient reprochés et qualifié ceux qui l'accusent d' "affabulateurs". "Il n'y a jamais eu d'orgies, d'alcool, de drogue, de sexe lors de ces soirées" a déclaré Me Christophe Dubourd, l'avocat de Pascal Cardonna. Le procureur, de son côté, a assuré que Babybel aurait profité de son amitié avec Jeremstar pour attirer ses victimes mineures. "Les jeunes sont venus pour rencontrer leur idole Jeremstar et se retrouvaient dans un véritable guet-apens" a-t-il déclaré lors de l'audience.

Babybel condamné, il n'ira pas en prison

A l'issue du procès, la justice a tranché : Pascal Cardonna a été condamné à 2 ans de prison dont 18 mois avec sursis pour "agression sexuelle sur mineur". L'homme n'ira cependant pas en prison puisqu'il effectuera sa peine de 6 mois de prison ferme avec un bracelet électronique. De plus, il a été interdit d'approcher des mineurs pendant 18 mois et a été inscrit au fichier des délinquants sexuels.