Outlander : Sam Heughan "trahi" par la production, il a refusé une scène choc où on devait voir son pénis et explique pourquoi

Dans Outlander, les personnages ont traversé de nombreuses épreuves difficiles. Dans la saison 6 par exemple, Claire (Caitriona Balfe) a été victime de viols après avoir été enlevée, une scène qui avait beaucoup choqué les téléspectateurs. Mais ce n'est pas la première fois qu'on assiste à cela dans la série. A la fin de la saison 1, une intrigue avait aussi fait l'effet d'un choc : Jamie (Sam Heughan) était capturé par Black Jack Randall (Tobias Menzies) qui le torturait et le violait. Des scènes particulièrement dérangeantes et choquantes qui restent dans la mémoire des fans. Mais en réalité, ces scènes devaient être différentes.

Cette scène où Sam Heughan devait apparaître complètement nu

Dans ses mémoires, Waypoints : My Scottish Journey, Sam Heughan évoque évidemment le tournage de Outlander et notamment un moment qui l'a marqué... et pas en bien. L'interprète de Jamie Fraser dévoile une demande de la production qu'il a rejeté : le fait de montrer son pénis suite à la scène du viol subit par son personnage dans l'épisode 15 de la saison 1. L'acteur confie que le showrunner d'Outlander lui avait demandé de tout montrer face à la caméra. Une chose qui a choqué Sam Heughan. L'acteur a expliqué qu'il ne voyait pas en quoi cette scène apportait quoique ce soit à l'intrigue. "J'ai rejeté cette idée, j'ai dit que cette nudité allait sexualiser une expérience horrible pour mon personnage et ça a lancé un débat." s'est souvenu l'acteur.

Au final, Sam Heughan a eu raison de donner son avis : les producteurs ont finalement accepté de supprimer la scène, tournant à la place une séquence où il apparaissait nu de dos, allongé sur le sol. Une scène qui a finalement été coupée au montage. "C'était une expérience atroce et fatigante" ajoute l'acteur dans son livre.

"Ça a trahi ma confiance"

Même s'il a finalement pu avoir gain de cause, Sam Heughan explique que ce débat l'a marqué. "Le plan sur ma b*te n'était pas nécessaire et ça a trahi ma confiance envers l'équipe créative d'une certaine façon (...) Nous n'avons pas besoin de voir les horreurs pour imaginer ce que traversent les personnages. L'imagination est bien plus puissante" a-t-il expliqué dans son livre.

A l'époque du tournage de la saison 1 d'Outlander en 2013, l'équipe de la série ne faisait pas encore appel à une coordinatrice d'intimité. Ce n'est que dans la saison 6 que les acteurs ont pu bénéficier d'une professionnelle pour les aider à préparer les scènes de sexe et d'intimité de la série. "D'une certaine manière, Catriona et moi avons dû nous débrouiller avec les scènes de sexe. Il est évident que nous avons une façon de travailler et que nous avons créé cette relation, mais nous avons aussi réalisé assez rapidement quand elle est arrivée à bord qu'en fait, c'est beaucoup de pression et elle nous a vraiment aidés à travailler sur ces scènes. Cela élimine une grande partie de la pression et de la peur et, je l'espère, enrichit ces scènes" avait confié l'acteur.