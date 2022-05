Outlander saison 6 : Caitriona Balfe et la productrice défendent le final controversé

Jamie et Claire sont-ils les personnages les plus malchanceux de la télé ? On se pose parfois la question et la saison 6 d'Outlander semble encore prouver que oui... Même si elle n'est composée que de 8 épisodes, les deux amoureux joués par Sam Heughan et Caitriona Balfe ont encore vécu pas mal de galères. Accusée du meurtre de Malva qui, elle, a fait croire que Jamie l'avait violée, Claire a été arrêtée par les hommes Richard Brown (Chris Larkin). Alors que Tom Christie (Mark Lewis Jones) avait promis à Jamie qu'il ne serait pas séparé de sa femme, Brown emmenait Claire en prison tandis que Jamie passait pas loin de la mort avant d'être sauvé par Ian (John Bell). L'épisode se terminait sur ce cliffhanger, alors que le couple était séparé.

Caitriona Balfe défend le cliffhanger de la saison 6 d'Outlander

Cette fin n'a pas fait l'unanimité auprès des fans de la série qui n'ont pas apprécié le fait que Jamie et Claire soient séparés. Interrogé par Variety sur cette fin, l'interprète de Claire a expliqué pourquoi un tel cliffhanger a été utilisé pour terminer la saison. Caitriona Balfe a rappelé que la saison 6 devait à l'origine avoir 12 épisodes mais que le nombre a été réduit à cause de la pandémie. "C'était un endroit naturel pour s'arrêter. S'il fallait s'arrêter quelque part, c'était le bon endroit" confie l'actrice qui ajoute : "Il y a un espèce d'espoir mais on reste au bord de notre canapé et on veut voir ce qui va arriver dans la suite". Ça tombe bien puisque la série aura bien une saison 7 !

De son côté, Maril Davis a aussi évoqué cette fin pas super positive pour Jamie et Claire. "J'adore voir Jamie et Claire acculés. C'est eux contre le monde entier. C'est un symbole de toute cette saison. (...) Tout le monde est contre Jamie et Claire. Tout le monde pense que Claire a fait ça et personne ne les défend. Il n'y a qu'un tout petit groupe qui le fait" rappelle-t-elle.