Quels seront les films récompensés aux Oscars 2020 ? C'est le film Joker avec Joaquin Phoenix qui a été plébiscité par l'Académie avec 11 nominations suivi de The Irishman, 1917 et Once Upon a Time... in Hollywood qui comptent chacun 10 nominations. Avant de connaître les résultats, PRBK vous propose d'élire vos gagnants avec un grand sondage. Qui doit remporter le prix du meilleur film, du meilleur acteur ou de la meilleure actrice ? Votez ci-dessous !