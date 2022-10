One Punch Man en live action : cette pub est tellement horrible qu'elle va vous mettre mal à l'aise

Lancé en ligne en 2009 par ONE, One Punch Man - adapté ensuite en manga par Yūsuke Murata, est encore en cours au Japon. Un véritable bonheur pour les fans tant les aventures de Saitama sont toujours aussi folles qu'épiques et continuent aujourd'hui de nous surprendre en nous en mettant régulièrement plein les yeux.

One Punch Man en live-action ? C'est horrible

Et justement, en parlant de nos yeux, ceux-ci viennent malheureusement de brûler au 78ème degré ce week-end. La raison ? Alors qu'Hollywood prépare actuellement un film en live-action avec l'un des réalisateurs de Fast & Furious, on a déjà eu le droit à un avant-goût désastreux de ce qu'un tel projet pourrait donner sur nos écrans.

Afin de faire la promo de la mise à jour du jeu mobile One Punch Man - The Strongest, les créateurs ont eu la brillante idée (c'est faux) de filmer un petit affrontement entre deux joueurs cosplayés en Garou et Tatsumaki. Et si on remercie le Dieu des mauvaises idées de nous avoir épargné une version live du chauve super-puissant, le résultat n'en reste pas moins ultra cringe et ridicule. Autant dire qu'après les traumatismes de Death Note en 2017 et Cowboy Bebop en 2021, notre stress post-traumatique fait un retour en force.

Si vous avez suffisamment de courage (et de temps à perdre), bon visionnage :