One Piece, My Hero Academia... Mangas.io aka le "Netflix du manga" va bientôt ouvrir ses portes

Lire des mangas est l'une des meilleures choses au monde, mais ça peut également vite devenir un cadeau empoisonné. La raison ? De nombreux mangakas ne savent pas s'arrêter (poke Eiichirō Oda, Gōshō Aoyama), ce qui a pour conséquence de voir certaines oeuvres se compter en dizaine de tomes (97 mangas pour Detective Conan, 96 mangas pour One Piece...). Or, si notre appétit pour ces histoires est évidemment sans fin, la place dans nos chambres qui leur est réservée n'est malheureusement pas illimitée.

Lisez tous les mangas... pour le prix d'un

Bonne nouvelle, ce problème devrait rapidement être de l'histoire ancienne. D'ici quelques semaines, la plateforme Mangas.io ouvrira ses portes avec pour objectif de devenir "le Netflix du manga". Traduction ? Ce nouveau site proposera au public "la lecture [en ligne] de centaines de mangas en illimité pour le prix d'un manga par mois."

Imaginée pour proposer une "alternative légale et pérenne aux sites de "scantrads" (versions pirates traduites par des fans)", Mangas.io aura également l'avantage de redonner un coup de boost à toute une partie de cet écosystème. Tandis que 83% des sondés à la Japan Expo 2019 affirmaient lire des mangas sur des sites de scantrads, cette nouvelle plateforme aura pour ambition de garantir "une juste rémunération des maisons d'édition et des auteurs." Et forcément, qui dit plus d'argent qui circule au bon endroit = plus de nouveaux mangas passionnants à lire.

Venez tester la plateforme

A l'heure actuelle, on ne sait pas encore à quelle date précise Mangas.io sera lancé, ni ce que contiendra son catalogue, mais le site permet déjà aux Internautes de choper des places pour tester son service. Une première étape très importante qui, en plus de permettre à 10 chanceux de remporter un an d'abonnement, servira surtout à la plateforme d'être la plus complète possible à son lancement officiel.

Elle le dévoile dans son communiqué, "cette version Bêta sera limitée aux 200 premiers inscrits, afin de recueillir des premiers retours d'abonnés, affiner nos projections de consommation et acquérir de nouveaux titres pour enrichir le catalogue."

Bref, si vous aviez toujours hésité à débuter Baki, Bleach ou Fairy Tail par manque de place (et d'argent), ce site devrait faire votre bonheur.