One Piece en série live-action : le tournage a enfin débuté, premières images des coulisses

Malgré la crainte des fans du manga de Eiichiro Oda, justifiée par l'échec créatif autour de Cowboy Bebop, Netflix va bien poursuivre son projet d'adaptation en live-action de One Piece. Quelques semaines après avoir officialisé le casting de cette nouvelle série originale, la plateforme vient d'annoncer une grande nouvelle : le tournage a enfin débuté !

Le tournage de One Piece est en cours

Sur Twitter, Netflix a en effet dévoilé quelques photos des acteurs réunis en Afrique du Sud (lieu de tournage), avant de déclarer : "One Piece est officiellement entrée en production. La route qui permettra à Luffy de devenir le Roi des Pirates vient tout juste de commencer".

Et comme si cela n'était pas suffisant pour nous faire comprendre que l'aventure a donc débuté et nous laisser ainsi espérer des premières photos des costumes et décors (on a hâte / peur !), le site de streaming a également mis en ligne les célèbres chaises dédiées aux membres de l'équipe, que ce soit celle de Emily Rudd (Nami) ou encore celles Matt Owens (producteur) et Steve Maeda (showrunner).

Avec un tournage lancé en début d'année 2022 pour les 10 épisodes qui composeront la saison 1, on peut donc désormais espérer une diffusion au plus tôt d'ici la fin de l'année 2023. Oui, c'est encore loin...