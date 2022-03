One Piece en série live-action : Arlong, Baggy, Garp... 6 nouveaux acteurs dévoilés, grosse question sur la saison 1

De nouveaux acteurs dévoilés pour One Piece

L'échec de Cowboy Bebop en live action n'a pas refroidi les ambitions de Netflix. Depuis quelques semaines maintenant, le tournage de la série One Piece - adaptée du manga de Eiichiro Oda, est officiellement en cours en Afrique du Sud. Et alors que le casting principal est connu depuis des mois (et déjà adopté par les fans), ce sont les personnages secondaires qui viennent de trouver leurs interprètes.

Ce mardi 8 mars 2022, le compte Twitter japonais de Netflix a en effet dévoilé les visages de six nouveaux acteurs qui incarneront certains des personnages les plus emblématiques de cette histoire. Au programme ? Morgan Davies (The Girlfriend Experience) sera Koby, Ilia Isorelys Paulino (The Sex Lives of College Girls) sera Alvid, Jeff Ward (Agents of Shield) sera Baggy, Mckinley Belcher III (Ozark) sera Arlong, Aidan Scott (Between the Devil) sera Helmeppo et Vincent Regan sera Garp.