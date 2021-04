One Piece, Bakuman, L'Attaque des Titans... Les anime à regarder pour débuter

L'Attaque des Titans (Disponible sur Wakanim)

Résumé express : Eren et ses amis vivent dans un monde étrange où l'humanité est contrainte de se cacher derrière 3 gigantesques murs afin de se protéger des Titans, des créatures humanoïdes géantes aux origines inconnues dépourvues de conscience mais affamées par les humains. Quand deux Titans suprêmes, plus forts et intelligents que la moyenne, apparaissent et détruisent une partie des murs, l'humanité comprend qu'elle va devoir contre-attaquer pour survivre et retrouver sa liberté perdue.

Difficile de trouver une oeuvre plus efficace que celle-ci pour faire la transition entre les séries classiques made in USA et les anime sortis tout droit du Japon tant sa construction est identique à tout ce que l'on a l'habitude de voir, que ce soit dans sa narration, le traitement des personnages ou sa gestion du temps. Aussi, à l'instar de Game of Thrones à l'envergure identique, attendez-vous à une mythologie passionnante, des twists réguliers et toujours surprenants, des prises de risques créatives excitantes, une tension permanente portée par des enjeux forts et à une musique choisie avec perfection pour appuyer les scènes. Rien n'est laissé au hasard et on en prend régulièrement plein les yeux. Que ce soit via la mise en scène flippante des Titans ou les séquences de combat à la fois rythmées et inventives, préparez-vous à des claques de bonheur.