OMEN Crossover : Zack part à la rencontre de Pieds Carrés, le plus célèbre coach de YouTube

Contrairement aux idées reçues, les jeux vidéo ne sont pas source d'un isolement. S'il est bien évidemment possible de jouer en solo dans sa chambre, les modes en ligne sont de plus en plus privilégiés par les gamers et les parties entre potes dans le salon n'ont jamais été aussi importantes. Cependant, les jeux ne sont pas uniquement là pour créer des souvenirs mémorables (et quelques chambrages), ils peuvent également permettre de créer des liens.

OMEN Crossover : Zack x Saïd Dorbani

Lors d'une rencontre organisée entre le YouTubeur Zack et le vidéaste / coach de football Saïd Dorbani ("Pieds Carrés" sur YouTube), ce dernier explique comment le jeu FIFA a notamment joué un rôle fondamental dans la cohésion de sa propre équipe. "On avait beaucoup de nouveaux joueurs cette année, et on réfléchissait à un moyen de créer quelque chose, un événement pour les intégrer, et on a créé un tournoi FIFA, a-t-il dévoilé dans une vidéo disponible dans notre diaporama. C'était en binôme, en deux contre deux. Chaque nouveau était forcément avec un ancien et ça a permis de créer des supers liens rien qu'en jouant. Y avait un peu de concurrence, un peu de gaminerie, un peu de chambrage et c'est un super moyen d'intégrer des personnes qui ne se connaissent pas". Didier Deschamps aurait peut-être dû y penser avec l'Euro 2020...

Et pour nous prouver que les jeux vidéo sont plus qu'un simple passe-temps et peuvent réellement avoir un rôle un jouer dans la vie de tous les jours, le duo va bientôt se lancer dans une partie de Football Manager, LE jeu ultime pour tous les fans de simulation qui rêvent de coacher leur club de coeur. A cette occasion, Saïd nous prouvera que ce jeu peut s'avérer très utile afin d'appréhender tous les aspects du métier d'entraineur, même les plus insoupçonnés.

Publi-communiqué.