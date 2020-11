Océane El Himer (Les Marseillais) menacée et agressée à Dubaï : elle raconte

"Ne venez pas à Dubaï pour faire ch*er les gens"

Océane El Himer a elle aussi donné sa version tout en atténuant le fait qu'elle a été agressée : "Je tiens quand même à rétablir la vérité. Ce n'est pas non plus une agression ce qu'il s'est passé. C'est juste qu'un garçon est venu me demander une vidéo pour faire de la pub pour sa pizzeria. J'ai refusé parce que je ne peux pas faire de la pub pour n'importe qui parce que je suis en agence. Il m'a dit qu'il connaissait Shauna Events et m'a sorti 'je la connais, je lui chie au c*l à cette grosse co*ne'."

La candidate des Marseillais VS Le reste du monde 5 a ensuite confié : "Il a commencé à m'insulter, à insulter Magali (Berdah, ndlr), à faire front à front avec moi tout ça parce que je n'ai pas voulu faire une vidéo pour sa pizzeria. Les petits français qui viennent à Dubaï juste pour foutre la m*rde, restez chez vous confinés. Ne venez pas à Dubaï pour faire ch*er les gens."