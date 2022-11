Nouveautés Netflix : la suite de la série la plus hot de la plateforme

Trevor Noah, I Wish You Would : L'animateur et humoriste américain présente son nouveau spectacle.

Dispo mardi 22 novembre.

Blood, Sex & Royalty : Cette série documentaire au titre accrocheur a pour but de jeter un nouveau regard sur les règnes de certains monarques britanniques, marqués par le sexe et la mort.

Dispo mercredi 23 novembre.

Histoires de tacos, de l'autre côté de la frontière saison 3 : Cette série documentaire va vous donner (très faim) puisqu'elle s'intéresse comme son nom l'indique à l'un des plats les plus populaires au Mexique.

Dispo mercredi 23 novembre.

Et aussi...

Ces films et séries sortis au cinéma ou diffusés à la télé arrivent sur Netflix.

La série Le monde de demain sur les prémices du hip hop en France (déjà dispo)

Barcelona (A Map) (déjà dispo)

Once Upon a Time... in Hollywood (20/11)

L'intégrale de la série Pep's avec Rayane Bensetti (20/11)

Dirty Cops (23/11)