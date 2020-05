Noré (Secret Story 11) affiche sa perte de poids et tacle les haters

Dans la légende de l'image, l'ancienne star de télé-réalité que l'on avait pu aussi voir dans Moundir et les apprentis aventuriers 3 en a profité pour régler ses comptes avec les haters. Au fil des années, Noré a souvent été critiqué sur son physique comparé à sa femme Kamila. "Shrek, Tanos, ogre, dégarni, tu mérites pas kam et j'en passe" a-t-il écrit, faisant référence aux messages haineux qu'il a pu recevoir depuis sa participation à Secret Story sur TF1. "Je crois que les temps ont changé !! Et c'est que le début.. No pain no gain" conclut le candidat. Il n'est pas le seul candidat de télé-réalité à afficher sa perte de poids Maeva des Marseillais et Sarah Fraisou ont toutes les deux dévoilé leurs nouvelles silhouette sur le web la semaine dernière semaine.