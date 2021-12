Noël 2021 : nos 10 idées cadeaux originaux pour ton mec ou ta copine

Le coffret Secha de la Silva

Les fêtes de fin d'année, c'est souvent rempli d'amour, de famille, de bouffe... et d'alcool ! On vous conseille de shopper le coffret Secha de la Silva (à 42,50 euros) pour ravir votre mec ou votre copine. Ce coffret inédit comprend une bouteille et un verre de dégustation. C'est le cadeau idéal si votre chéri(e) aime le rhum. Il est distillé à partir de la canne à sucre la plus fine, infusé avec des fèves de cacao et des cafés. Un goût exceptionnel qui fera voyager votre bien aimé(e), car il est originaire du Guatemala, le pays aux 37 volcans. Evidemment, à boire en le savourant et avec modération !