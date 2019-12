Noël 2019 : 6 idées cadeaux de dernière minute pour les retardataires

Les cadeaux de Noël, c'est toujours un peu la galère. "Je sais pas quoi offrir", "Tu as besoin de quoi ? De rien", "J'achète des chocolats, ça fera l'affaire", "T'as des idées pour moi ?"... chaque année c'est le même refrain. Et si certaines personnes s'y prennent grave à l'avance, d'autres sont toujours à la bourre et achètent leurs cadeaux la veille ou le jour du réveillon. Tout faire à la dernière minute n'est pas forcément pratique, mais heureusement, il y a l'avantage aujourd'hui de pouvoir se procurer des idées rapidement. PRBK a établi une shopping list après nos idées cadeaux pour son mec, sa copine ou encore nos idées cadeaux à moins de 20 euros.

La carte cadeau

La carte cadeau, c'est un peu la base quand on a aucune imagination et quand on a oublié d'acheter THE cadeau. On peut l'acheter sur Internet ou directement en magasin, simple et efficace. Et puis maintenant, de plus en plus d'enseignes en proposent. Vêtements, meubles, décoration, jeu-vidéo... il y a de quoi faire. L'avantage de la carte cadeau, c'est que la personne peut s'offrir ce qu'elle a envie. Aucun risque de se tromper.

Autre idée dans le même genre : une carte cadeau pour une box. C'est par exemple ce que propose Wootbox. L'avantage ? Le cadeau dure encore plus longtemps puisque la personne à qui vous l'offrez recevra une box chaque mois. Chaque box continent 5 produits issus des meilleurs licences de la pop culture livrés chez vous et est d'une valeur de 55 euros. Rendez-vous sur le site de Wootbox pour votre carte cadeau à imprimer directement !

La boîte de chocolats

La boîte de chocolats est un peu comme la carte-cadeau. Si tu n'as pas d'idée, tu sais qu'un assortiment de sucreries fait toujours plaisir... et puis, c'est toujours mieux que d'arriver les mains vides non ? C'est aussi un simple à trouver, pas besoin d'aller au bout du monde. Hop, une chocolaterie et le tour est joué. Well done !