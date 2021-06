Niska x boohooMAN : la collab canon parfaite pour l'été, inspirée de la Californie

Des pièces inspirées par le soleil de la Californie, qui sont streetwear et font référence au rappeur

La ligne de vêtements et d'accessoires boohooMAN x Niska est idéale pour cet été 2021 ! Baptisée Cali Scene, cette collection capsule sent bon le soleil californien. Une collab aux pièces neutres mais aux motifs colorés et ensoleillés, avec des imprimés tie and dye et urbains, des graffitis... Cette collab estivale s'inspire directement de la côte ouest des Etats-Unis, "connue pour ses couleurs, ses palmiers et son mode de vie décontracté". Bref, une véritable ode à l'été.