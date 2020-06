Nike : Gambi devient ambassadeur, le rappeur s'affiche avec les sneakers Air Max 2090

Les Air Max 2090, une version futuriste des Air Max 90

Les Air Max 2090 que porte Gambi en tant qu'ambassadeur sont des chaussures qui rendent hommage aux Air Max 90, imaginées par Tinker Hatfield en 1990. Une paire de sneakers mythique qui a fêté ses 30 ans avec un superbe docu posté le 26 mars dernier, jour de son fameux Air Max Day. Le site de Nike précise d'ailleurs que des "éléments emblématiques de la Air Max 90 que sont le logo en caoutchouc au talon, le garde-boue et l'unité Air old school en forme de cassette, ont été revisités pour créer une silhouette à la fois familière et futuriste".

"Ce qui fait de l'Air Max 2090 la chaussure du futur, c'est qu'elle est un exemple de la façon dont nous voyons l'avenir évoluer" a de son côté ajouté Dylan Raaschfor, directeur de la création d'Air Max dans le communiqué de presse, "L'Air Max 2090 contient 200 % d'air en plus que l'Air Max 90, ce qui nous aide à nous rapprocher toujours plus de notre objectif de créer la sensation de marcher sur l'air".

Les baskets sont tellement tendances que Neymar a même collaboré avec Nike sur 2 paires de Air Max 2090.