Nick Jonas blessé et à l'hôpital après un accident sur un tournage

Nick Jonas hospitalisé après un accident

Nick Jonas, le chanteur des Jonas Brothers se serait blessé dans la soirée du samedi 15 mai 2021 selon TMZ. Une blessure qui aurait découlé d'un accident tournage. "Nick était sur le plateau quand quelque chose est arrivé" a rapporté une source au célèbre tabloïd. Blessé, l'ex star de Camp Rock aurait même été conduit à l'hôpital. "Les sources ne veulent pas divulguer la nature de l'accident ou de la blessure - mais c'était assez grave pour qu'il soit transporté en ambulance dans un hôpital voisin" a en effet précisé le média. En revanche donc, on ne sait pas où exactement Nick Jonas s'est blessé, ni comment.

Mais l'acteur et chanteur qui est marié à Priyanka Chopra, avec qui il voudrait un bébé, serait sorti de l'hôpital. Nick Jonas "est rentré chez lui" ce dimanche 16 mai 2021, dans la soirée a expliqué TMZ. Et il irait vraiment mieux, car celui qui est coach dans The Voice aux Etats-Unis devrait bien être présent à The Voice US ce lundi 17 mai 2021 au soir.

Un tournage secret ?

Et si la blessure de Nick Jonas reste un mystère, il y a en a aussi un autre : le tournage sur lequel il s'est blessé. En effet, nul ne sait pour l'instant s'il s'agit d'un clip de musique, d'un film, d'une série ou encore d'une émission de télé. "Il y a quelque chose de super secret dans ce tournage" a révélé le même site, "nos sources n'ont même pas voulu nous dire le nom du projet sur lequel Nick travaillait. On ne sait pas pourquoi ils sont tous si secrets". Reste donc à savoir de quel projet il s'agit.