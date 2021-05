Neymar accusé d'agression sexuelle, il réagit : "Je ne savais rien"

Neymar soupçonné d'agression sexuelle

Ce vendredi 28 mai 2021, Le Wall Street Journal a révélé que Nike a récemment mis fin à son contrat avec Neymar à la suite d'une affaire d'agression sexuelle le concernant. En 2016, à l'occasion d'un événement promotionnel pour la marque à New York, le joueur du PSG aurait en effet invité une employé de Nike dans sa chambre d'hôtel et l'aurait forcée à lui pratiquer une fellation. Puis, toujours selon le journal, le footballeur l'aurait ensuite empêchée de quitter la pièce avant de la poursuivre dans le couloir.

Des accusations graves qui auraient notamment mené à une plainte en 2018, puis à une enquête interne. Or, si celle-ci - qui n'a pas pu compter sur la coopération de la star, "n'a pas été concluante" selon l'avocate générale de la marque, ce qui n'aurait pas permis aux dirigeants de se "prononcer sur le fond de l'affaire", le doute aurait tout de même été suffisant pour motiver Nike à mettre fin à sa collaboration avec le sportif en 2020.

Le joueur du PSG nie les faits

Face à ces révélations et à la montée du scandale dans le monde, le clan de Neymar n'est bien évidemment pas resté sans réponse. Ainsi, après son porte-parole et son père, c'est l'attaquant du PSG qui est cette fois-ci monté au créneau afin de se défendre. Et sans surprise, le Brésilien nie absolument tous les faits dont il est accusé.

Dans un post Instagram publié en fin de soirée, le footballeur a dans un premier temps assuré qu'il n'a jamais refusé de coopérer dans cette affaire, "Prétendre que mon contrat a été résilié parce que je n'aurais pas contribué de bonne foi à une enquête est absurde et un mensonge". Et pour cause, Neymar l'assure, "Je ne savais rien".

D'après lui, personne ne l'aurait jamais mis au courant de cette histoire, "Ils ne m'ont jamais rien dit. (...) Je n'ai pas eu l'occasion de me défendre. Je n'ai pas eu l'occasion de savoir qui était cette personne qui a été offensée. Je ne la connais même pas. Je n'ai jamais eu de relation. Je n'ai même pas eu l'occasion de parler, de connaître les vraies raisons de sa douleur."

L'attaquant s'en prend à Nike

Puis, le coéquipier de Kylian Mbappé a tenté de retourner le problème dans l'autre sens. Selon lui, si cette affaire (dont il réfute toute accusation) était connue de Nike depuis des années, alors la marque serait loin d'être irréprochable, "En 2016, il semble qu'ils étaient déjà au courant de cet événement. En 2017 je suis retourné aux USA pour une campagne publicitaire, avec les mêmes personnes, rien n'a été dit, rien n'a changé. En 2017, 2018, 2019 nous avons fait des voyages, des campagnes, d'innombrables sessions d'enregistrement."

Une preuve selon Neymar du côté manipulateur de la marque, "Une question d'une telle gravité et ils n'ont rien fait. Qui sont vraiment responsables ?", qui en profite alors pour se joindre à la victime présumée en déclarant, "Cette personne, une employée, n'était pas protégée. Moi, un athlète parrain, je n'étais pas protégé."