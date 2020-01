New Era a 100 ans : la marque de casquettes fête son anniversaire avec plusieurs collabs en vue

Chris Koch, président et PDG de New Era Cap, s'est réjoui de ce centenaire : "Faisant partie de la quatrième génération des propriétaires de la marque, c'est un grand honneur de célébrer les 100 ans de New Era et de son héritage lancé par mon arrière-grand-père, Ehrhardt Koch. Avec des débuts modestes à Buffalo, NY, où nous pouvons fièrement dire que notre siège s'y situe encore, notre entreprise a évolué, passant d'une petite entreprise de chapeaux à l'une des premières marques mondiales de vêtements et d'accessoires".

"Nous sommes extrêmement fiers de notre héritage" a-t-il ajouté, "et ravis du dynamisme dont nous jouissons au moment de nous engager dans nos 100 prochaines années".

New Era est aussi devenue une marque mondialement connue parce qu'elle est implantée depuis des décennies dans différents sports. La casquette officielle sur les terrains de basket de NBA est en effet signée New Era, qui se retrouve aussi dans le baseball chez les Yankees, ou encore dans le football avec Manchester United.