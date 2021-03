Netflix dévoile son plan pour réduire son empreinte carbone à 0 d'ici fin 2022

Avec Net Zéro carbone + Nature, Netflix s'engage pour l'environnement

Après avoir sorti une nouveauté contre les partages de comptes, Netflix a cette fois-ci affiché son engagement pour l'environnement. Déjà, la plateforme de streaming a créé des programmes engagés, comme la série docu Notre planète ou Les pieds sur Terre avec Zac Efron. "En 2020, 160 millions de ménages dans le monde ont choisi de regarder au moins un film ou un programme Netflix qui les a aidés à mieux comprendre les enjeux climatiques" a expliqué Emma Stewart, première directrice responsabilité environnementale chez Netflix dans un communiqué de presse.

Mais là, Netflix va encore plus loin dans la lutte contre le réchauffement climatique. Emma Stewart a déclaré que la plateforme veut atteindre la neutralité carbone : "Netflix s'engage à atteindre l'objectif Net Zéro carbone d'ici la fin de l'année 2022 et pour les années suivantes. À cet effet, nous avons conçu un plan appelé Net Zéro carbone + Nature".

Et elle a précisé les chiffres de l'empreinte carbone de Netflix : "En 2020, notre empreinte carbone a été évaluée à 1 100 000 tonnes métriques. La moitié (50%) de cette empreinte provient de la production physique de nos programmes" et "le reste (45%) provient des activités de notre entreprise (telles que les bureaux que nous louons) et de nos achats de biens (comme nos dépenses en marketing)".

En revanche, les abonnés Netflix ont une faible empreinte carbone en matant des séries, des films ou des docus sur la plateforme. En effet, "une heure de streaming sur Netflix en 2020 est inférieure à 100gCO2e, ce qui équivaut à conduire un voiture essence sur une distance de 400 mètres".

Un plan en 3 étapes pour atteindre cet objectif

Pour réduire son empreinte carbone et atteindre son but du zéro net carbone d'ici fin 2022, Netflix a développé Net Zéro carbone + Nature, un plan en 3 étapes. Emma Stewart a révélé que l'étape 1 sera la "réduction de nos émissions". L'objectif sera de "réduire nos émissions internes, conformément aux objectifs de l'Accord de Paris" et "réduire nos émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre (GES) de 45% d'ici 2030, en accord avec les recommandations du programme Science-Based Targets".

Ensuite, l'étape 2 se fera avec la "conservation d'écosystèmes existants qui stockent du CO2". En clair, "nous allons neutraliser les émissions qu'il nous est impossible d'éliminer, y compris les émissions du scope 3, en investissant dans des projets qui retiennent le CO2" d'ici fin 2021, cet ainsi "préserver les zones naturelles en danger comme les forêts tropicales".

Enfin, l'étape 3 consistera à "élimination du CO2 de l'atmosphère". Comment ? En investissant "dans la régénération d'écosystèmes naturels essentiels" d'ici fin 2022. "Ces projets, tels que la restauration de prairies, de mangroves et de sols sains, permettront notamment de séquestrer le CO2" est-il précisé.

"Notre stratégie a été élaborée sur les conseils de plus de 60 experts"

Pour construire ce projet Net Zéro carbone + Nature, Netflix a fait appels à des chercheurs, des experts en énergie renouvelable... "Notre stratégie a été élaborée sur les conseils de plus de 60 experts" a expliqué la directrice responsabilité environnementale chez Netflix.

"Nous avons également formé un groupe consultatif d'experts qui donnent de leur temps pour nous conseiller et nous aider à nous remettre en question", dont le Dr Johan Rockström, directeur de l'Institut de recherche de Potsdam sur les effets du changement climatique, Christiana Figueres et Tom Rivett-Carnac, co-architectes de l'Accord de Paris et fondateurs de Global Optimism ou encore Marcene Mitchell, première vice-présidente climat et Tim Juliani, responsable participation des entreprises chez WWF.