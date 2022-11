Netflix : derniers jours pour voir ce film basé sur un livre culte, avec un casting de folie

Sur Netflix, il y a régulièrement des nouveautés comme le programme avec le serial killer plus flippant que Dahmer. Mais en plus des nouveaux films, des nouvelles séries, des émissions de télé-réalité et des docus inédits, il y a aussi des départs, malheureusement. Et un film culte va quitter le catalogue de la plateforme de streaming. Attention, ce sont les derniers jours pour voir Gatsby le Magnifique avec DiCaprio !

Gatsby le Magnifique, un film coloré et festif, fidèle au livre

Le film Gatsby le Magnifique (The Great Gatsby en VO) est doté d'un casting de fou : Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Carey Mulligan... Et il est réalisé par le grand Baz Luhrmann. Le réalisateur australien est notamment connu pour Roméo + Juliette, Moulin Rouge, Australia, et plus récemment Elvis. On retrouve sa patte colorée et fantasmée, ses décors grandioses... Un univers parfait pour retranscrire les fêtes d'enfer du héros richissime pendant les années folles ! Le film a d'ailleurs remporté deux Oscars : un dans la catégorie "meilleurs décors" et une autre statuette dans la catégorie "meilleurs costumes".

Mais il reste aussi très fidèle au livre, allant jusqu'à copier-coller des répliques. Eh oui, car Gatsby le Magnifique est basé sur le célèbre roman éponyme de F. Scott Fitzgerald. Nick Carraway (Tobey Maguire) quitte son Midwest pour New York et se trouve une petite maison à Long Island. Il découvre alors que son voisin Jay Gatsby (Leonardo DiCaprio) est milliardaire et vit dans un véritable palais. Le riche businessman donne des fêtes époustouflantes, mais son identité reste très mystérieuse. Bientôt, Nick et Gatsby vont se rapprocher, via Daisy Buchanan (Carey Mulligan).

D'autres versions existent aussi

Baz Luhrmann n'est pas le premier à avoir adapté cette oeuvre légendaire sur grand écran. Avant le film qui est sorti en 2013, qui est donc un remake, d'autres films avaient repris cette histoire passionnante. Parmi les versions précédentes, il y a celle de Herbert Brenon en 1926 (avec Warner Baxter) et celle de Jack Clayton en 1974 (avec Robert Redford).

Le film quitte Netflix le...

Attention, il va falloir te dépêcher pour (re)voir le film avec Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire et Carey Mulligan ! Gatsby le Magnifique quitte le catalogue de Netflix ce 30 novembre 2022. Alors si tu as envie de découvrir cette pépite inspirée du livre mythique, tu n'as pas de temps à perdre !