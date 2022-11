Netflix : dernier jour pour voir cette saga d'horreur qui a terrorisé le monde entier

Il y a les nouveautés Netflix, mais il y a aussi les films et les séries qui quittent le catalogue. Il y a notamment les films d'horreur de la saga American Nightmare (The Purge en VO) qui vont partir. Le premier volet avait un superbe casting, avec Ethan Hawke (Le Cercle des poètes disparus, Sinister, Valérian et la Cité des mille planètes) et Lena Headey (Game of Thrones, 300, Terminator : Les Chroniques de Sarah Connor). Le long-métrage avait terrorisé le monde entier lors de sa sortie en 2013. Un film ultra violent et terrifiant signé James DeMonaco, qui a eu droit à quatre autres films, tant il a eu du succès (American Nightmare 2 : Anarchy, American Nightmare 3 : Elections, American Nightmare 4 : Les origines et American Nightmare 5 : Sans limites).

American Nightmare, un film d'horreur terrifiant

Pour rappel, le premier film American Nightmare posait le concept de la saga horrifique et sanglante : le gouvernement américain a lancé une purge annuelle. L'idée ? Toutes les activités criminelles, dont les meurtres, sont légales une fois par an pendant 12 heures aux Etats-Unis. La police et les hôpitaux ne fonctionnent pas pendant ce laps de temps où tout est permis. En autorisant ces tueries, les USA permettraient de faire baisser le taux de criminalité le reste de l'année, et de vider les prisons surpeuplées. Durant l'une de ces purges, en pleine nuit, une famille va devoir choisir son camp quand un inconnu vient frapper à la porte...

L'idée de la "purge annuelle" lui vient de sa femme

Le scénariste et réalisateur James DeMonaco avait révélé au Parisien comment lui est venu l'idée folle de cette purge annuelle. "De deux événements distincts. Le premier s'est produit alors que je conduisais vers Brooklyn" à New York a-t-il expliqué, "il y a une vingtaine d'années, avec ma femme, Selena, et je précise que c'est quelqu'un de calme et de gentil. Un gars nous a fait une queue de poisson sur la route. Il était ivre et hors de lui. Je me suis garé et nous nous sommes bagarrés. La police est arrivée, tout s'est terminé et, quand je suis retourné dans ma voiture, ma femme m'a dit : 'Il était tellement enragé que j'ai cru qu'il allait nous tuer'. Et elle a lancé cette idée du meurtre légal, autorisé une fois par an. Je lui ai répondu que c'était une pensée bien sombre, mais ce concept est resté dans ma tête".

Et le deuxième élément déclencheur pour créer le premier film, c'est "plus tard, je vivais à Paris, rue Saint-Jacques, je travaillais sur mon premier film en tant que réalisateur. J'ai compris que mes amis français entretenaient un rapport bien différent aux armes et à la violence que mes amis américains. En fait, aucun d'eux ne possédait d'arme - ce qui n'est pas mon cas non plus -, alors que chez mes amis américains, c'était l'inverse. C'est le mélange de ces deux idées qui a donné naissance à ce nouveau jour férié aux États-Unis !".

Mais le cinéaste ne pensait pas que ça deviendrait une franchise de cinq films d'horreur. "Nous pensions juste faire un petit film indépendant, bien sombre, pour pas trop cher, qui serait distribué dans quelques salles à New York ou à Los Angeles. Mais il semble que le concept était très accrocheur" a-t-il expliqué.

Le film quitte Netflix le...

Pour voir ou revoir American Nightmare (The Purge), il ne vous reste plus longtemps. Le film, ainsi que American Nightmare 2 et American Nightmare 3 quittent le catalogue Netflix ce mardi 15 novembre 2022. Vous n'avez donc plus que quelques heures pour mater ces films d'horreur cultes.