Naps accusé de viol : une enquête aurait été ouverte contre le rappeur après une plainte

Naps "mis en cause (...) dans une affaire de viol"

Le rappeur marseillais est connu pour son tube de l'été La Kiffance, qui a fait plus de 92 millions de vues sur YouTube. Son titre Favela en feat. avec Soolking était quant à lui dans le top 10 de l'été 2018 sur YouTube. Sans oublier qu'il fait partie de la Bande organisée sur l'album "13'Organisé", aux côtés des rappeurs de Marseille comme Jul, SCH, Soprano, Alonzo, Soso Maness, Kofs, L'Algérino ou encore IAM. Mais cette fois, c'est pour une affaire avec la justice que Naps fait parler de lui dans les médias, et non pour sa musique.

Selon Le Point, "le parquet a ouvert une enquête en flagrance" visant Naps. Il s'agirait d'une enquête pour viol, qui aurait été "confiée à la 2e DPJ, qui dépend de la direction régionale de la police judiciaire au sein de la préfecture de police de Paris". L'artiste serait "mis en cause depuis le 1er octobre" 2021 "dans une affaire de viol", après une plainte déposée par "une jeune femme de 20 ans".

"Elle affirme avoir subi un viol et ne pas avoir été en mesure de repousser l'agresseur présumé car tous ses membres étaient paralysés"

La supposée victime "affirme avoir passé la soirée du 30 septembre au 1er octobre en boîte de nuit où elle a croisé la star du rap". Elle et Naps "ont sympathisé au point de se rendre à l'hôtel ensemble. Elle affirme ensuite avoir subi un viol et ne pas avoir été en mesure de repousser l'agresseur présumé car tous ses membres étaient paralysés" précise l'article.

Les enquêteurs auraient donc demandé un examen toxicologique, mais "à ce stade, l'absorption de substances toxiques n'est pas avérée, le service d'enquête était ce mercredi dans l'attente de résultats toxicologiques. Selon une source proche de l'enquête, l'alcoolisation pourrait tout autant avoir diminué la conscience de la jeune femme".

Le média a précisé avoir contacté les équipes du rappeur originaire de la cité d'Air Bel, mais "ni les manageurs ni le label de Naps n'ont répondu à nos sollicitations pour le moment".