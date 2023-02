My Hero Academia : la fin du manga approche, Kohei Horikoshi fait une pause à cause de problèmes de santé

C'est avec le chapitre 343 publié en février 2022 que Kohei Horikoshi a débuté l'arc final de My Hero Academia. Un an plus tard, le mangaka n'a pas encore annoncé la date de fin précise de son oeuvre, mais celle-ci ne devrait malheureusement plus tarder. C'est en tout cas ce qu'il a récemment sous-entendu.

La fin de My Hero Academia approche

Il y a quelques jours, le Weekly Shonen Jump a en effet organisé le 8ème sondage de popularité des personnages auprès des fans. Un événement toujours très attendu qui a notamment vu Bakugo être plébiscité à la place de Deku, mais qui a surtout motivé Kohei Horikoshi a faire une importance confidence. En plus de partager les résultats sur ses réseaux sociaux, l'auteur a tout simplement rappelé que ses plans n'avaient malheureusement pas changé.

"L'histoire traverse actuellement beaucoup de chaos et de tristesse, mais je viens ici vous dévoiler les résultats du huitième sondage. Merci à tous pour vos votes et votre soutien", a-t-il dans un premier temps confié, avant d'ajouter, "Je pense que c'était très probablement le dernier sondage pour le manga. Merci". Aïe. Alors que Jujutsu Kaisen devrait lui aussi tirer sa révérence cette année, cette confirmation fait mal.

Le manga en pause, problèmes de santé pour Kohei Horikoshi

Toutefois, si cette décision apparaît comme une déception aux yeux des fans, elle semble surtout nécessaire pour le mangaka. On l'a appris dans la foulée, il est aujourd'hui contraint de mettre la production de My Hero Academia en pause en raison de problèmes de santé. Aucun détail n'a été apporté à ce sujet, mais selon les réseaux sociaux officiels du manga, aucun nouveau chapitre ne sera publié pendant deux semaines. Il faudra attendre (si tout va bien) le Weekly Shonen Jump n°12, en vente le 20 février prochain au Japon, pour espérer découvrir la suite des aventures de Deku.

Or, c'est un détail qui n'a pas échappé aux plus observateurs, Kohei Horikoshi avait déjà été contraint de prendre une pause d'une semaine pour des raisons similaires en décembre dernier, alors même que 2021 l'avait vu s'arrêter trois fois entre avril et octobre. Autrement dit, même si l'artiste reste discret sur sa santé, il apparait évident que la poursuite de ce manga impacte de plus en plus intensément sa vie et qu'il est urgent pour lui de ne pas trop forcer au risque de finir comme Yoshihiro Togashi (Hunter x Hunter), incapable de travailler plus de quelques semaines par an.