Hunter x Hunter de retour : la fin du manga en danger ? Yoshihiro Togashi parle de ses graves problèmes de santé

Près de quatre longues années après la publication de Clash : Part 1, son chapitre 390, Hunter x Hunter va avoir le droit à une suite. L'information a récemment été dévoilée, Yoshihiro Togashi - l'auteur de ce cultissime manga, est actuellement en train d'écrire et dessiner la suite des aventures de Gon. Un véritable soulagement pour les fans, à prendre néanmoins avec des pincettes.

En effet, si de nouveaux chapitres sont réellement en train d'être en production au Japon, n'allez pas croire pour autant que Hunter x Hunter va reprendre à un rythme régulier jusqu'à sa conclusion. Au contraire, il n'est pas impossible qu'une nouvelle (longue) pause soit rapidement nécessaire du côté de l'auteur.

Yoshihiro Togashi victime de graves problèmes de santé

Tandis que sa carrière sera prochainement saluée à Tokyo (Japon) avec une exposition qui lui sera consacrée du 28 octobre 2022 au 9 janvier 2023, le mangaka a souhaité réagir à cet hommage à travers un communiqué publié dans le Weekly Shonen Jump. L'occasion pour lui de remercier le public à l'origine de son succès, "Cette exposition n'a été rendue possible que grâce au soutien et à la bienveillance de mes lecteurs. Je vous en suis extrêmement reconnaissant", mais également de revenir sur ses problèmes de santé à l'origine de ses absences répétées.

"Vous devez certainement être en train de vous dire, 'Allez, dessine le prochain chapitre'. Et je comprends. Ces deux dernières années, il m'a été impossible de m'assoir sur une chaise, ce qui a fait que je n'ai plus été en mesure de dessiner", a-t-il déploré. A l'instar de nombreux autres mangakas, son travail lui a tout simplement brisé son physique, "Je vous implore tous de prendre soin de votre dos, mais également de vos hanches. Il y a encore deux semaines, j'étais incapable de me mettre en position pour m'essuyer les fesses et je devais me doucher dès que je faisais la grosse commission. Aujourd'hui, il me faut trois à cinq fois plus de temps pour accomplir les tâches du quotidien. Les hanches sont vraiment importantes".

Une nouvelle méthode de travail pour le mangaka

Et malheureusement, quand on sait que Yoshihiro Togashi est âgé de 56 ans, on imagine que ses problèmes de santé ne devraient pas aller en s'arrangeant. Malgré tout, il existe tout de même un petit motif d'espoir pour l'avenir d'Hunter x Hunter.

Il l'a en effet confié, s'il a récemment pu "reprendre le dessin" et donc son travail sur le manga, c'est tout simplement parce qu'il a "délaissé les méthodes conventionnelles". Il ne s'est pas attardé sur ce sujet - bien que le dessin adossé à son communiqué (voir ici) laisse entendre qu'il dessine désormais allongé, mais on croise les doigts pour que cette méthode reste efficace dans le temps et le soulage suffisamment.