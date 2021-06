My Hero Academia en live-action : Deku, Bakugo... sélection des plus beaux cosplay adaptés du manga

A quoi pourrait bien ressembler l'univers de My Hero Academia en live-action ? On ne va pas se le cacher, on s'est tous posé la question au moins une fois. Il faut dire qu'à l'heure où les super-héros américains dominent le cinéma, que ce soit avec les films Marvel ou DC, il n'est pas idiot de penser que l'oeuvre de Kōhei Horikoshi pourrait être au moins aussi badass et spectaculaire que des Captain America, Aquaman & cie. Et ce n'est pas le chapitre 318 publié dans le Weekly Shōnen Jump qui nous fera penser le contraire.

My Hero Academia en live-action ?

Alors oui, on le sait, les adaptations de manga/anime en live-action au cinéma ne sont que très rarement des réussites. On cauchemarde encore en repensant à Dragon Ball Evolution (2009) ou bien Death Note version Netflix (2017). Néanmoins, comme nous le prouvent régulièrement les fans sur les réseaux sociaux, voir Deku, Bakugo ou même Toga prendre vie pourrait être un vrai kiff.

Pas convaincu ? Ca tombe bien, on vous a préparé une petite sélection des meilleurs cosplay de fan tirés de My Hero Academia. Si après ça vous n'avez pas envie d'assister à l'affrontement entre Midoriya et All For One sur grand-écran façon Avengers vs Thanos, on ne peut plus rien pour vous !

Les incroyables cosplay de fans