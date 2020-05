Municipales 2020 : à seulement 18 ans, Hugo Biolley est devenu le plus jeune Maire de France

C'est officiel : le deuxième tour des Municipales aura lieu le 28 juin prochain. Le 22 mai dernier, Edouard Philippe annonçait que la date des élections était arrêtée plus de deux mois après sa date originelle. Alors qu'il devait avoir lieu le 22 mars dernier, le confinement au surlendemain du premier tour venait chambouler les plans. Au total, 16 millions d'électeurs sont appelés à aller voter afin d'élire leur maire dans près de 5 000 communes, tout en respectant des conditions strictes de sécurité sanitaires. Une décision toutefois "réversible", a précisé le Premier Ministre.

Hugo Biolley, plus jeune Maire de France

En revanche, s'il y a bien quelque chose d'irréversible, c'est l'élection des maires dès le premier tour. C'est d'ailleurs samedi dernier, soit deux mois plus tard au lieu de 5 jours habituellement, que ceux-ci ont pu enfiler l'écharpe tricolore et prendre leurs fonctions. Cela concerne 30 000 des 35 000 communes françaises. Parmi eux, le plus jeune maire de France jusqu'alors : Hugo Biolley. La veille de ses 19 ans, cet étudiant de Sciences Po Grenoble est devenu samedi le maire de Vinzieux, un village de l'Ardèche comptant environ 450 habitants.

Si le candidat sur liste sans étiquette n'est pas celui ayant recueilli le plus de suffrages, c'est pourtant lui que le conseil municipal a décidé d'élire, à l'unanimité. "Porter enfin cette écharpe, c'est en quelque sorte mettre fin à ce confinement de deux mois ! J'ai hâte de commencer à travailler pour ma commune et à gérer la crise dans ce moment inédit", a-t-il confié à France 3 régions, expliquant que, en cette période de déconfinement, sa "priorité dans les prochains jours sera de gérer la distribution des masques fournis par l'agglomération d'Annonay". Restera-t-il le plus jeune maire de France suite au deuxième tour ? Si on n'aura pas la réponse avant le 28 juin prochain, il espère "inciter des jeunes à se lancer".