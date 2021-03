Moundir hospitalisé : "Le plus dur est passé", sa femme Inès donne des nouvelles rassurantes

Moundir a fait une grosse frayeur à ses fans. Le 23 mars, sa femme Inès dévoilait qu'il avait été hospitalisé et placé sous oxygène après avoir été testé positif à la Covid-19. Son état s'étant aggravé, il avait dû être placé sous surveillance. Avant le week-end, un nouveau message avait fait craindre le pire : son épouse dévoilait que les médecins craignaient de devoir le placer en réanimation. Depuis, on n'avait plus de nouvelles mis à part le message de Denis Brogniart, qui a soutenu son ami dans une vidéo postée sur Instagram.

"Moundir is back"

Ce mardi 30 mars, Inès a donné des nouvelles rassurantes de l'état de santé de Moundir. Sur le compte Instagram de l'animateur, elle a posté une citation : "Contre la peur, un seul remède : le courage". Dans la légende, elle explique que Moundir s'est battu contre la Covid-19 et que "le plus dur est passé". "L'apprentissage de la sérénité... Moi je dirais aussi et surtout la foi... Tu es un exemple de force, de détermination et de courage mon amour ! Ça y est le plus dur est passé ! Merci mon dieu ! Merci pour vos prières, votre soutiens, vos messages ! Moundir is Back ! Je t'aime !" a-t-elle écrit.