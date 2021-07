Mortel saison 2 : cascades, décors, langage vaudou... les coulisses dévoilées par Manon et Nemo

Les acteurs de Mortel réalisent certaines de leurs cascades

Après une saison 1 réussie, Mortel a dévoilé sa saison 2 le 2 juillet 2021 sur Netflix. Une saison 2 beaucoup plus dark dans laquelle Obé (Corentin Fila) prend le contrôle du corps de Reda (Sami Outalbali) uniquement la nuit afin de créer une armée pour détruire le monde. Victor (Nemo Schiffman), Luisa (Manon Bresch) et Sofiane (Carl Malapa) doivent donc affronter une nouvelle fois le sorcier vaudou. En attendant de savoir si Netflix renouvellera Mortel pour une saison 3, les acteurs de la série dévoilent les coulisses en interview avec PRBK.

Ils révèlent notamment réaliser quelques-unes de leurs cascades, même s'ils ont des doublures : "Je pense que les gens seraient surpris de certains trucs qu'on fait nous-mêmes, mais on a toujours des doublures pour les trucs vraiment intenses où on pourrait vraiment se blesser", confie Nemo Schiffman avant que Manon Bresch explique : "Les seuls moments où je me rappelle d'avoir eu besoin de cette comédienne cascadeuse, c'était sur les moments de projection contre des murs où, là, un faux mouvement peut être plus préjudiciable."

"On ne se prend pas pour les ambassadeurs de la culture vaudou"

Si vous vous posez la question, le langage vaudou de Mortel n'existe pas vraiment. En revanche, il "part d'une vraie langue qui est le Créole" : "Comme on aime le dire, on ne se prend pas pour les ambassadeurs de la culture vaudou. C'est ce qu'on appelle le vaudou Mortel inventé pour les besoins de la série", précisent les deux acteurs de la série Netflix. Nemo Schiffman et Manon Bresch nous parlent aussi des décors de Mortel, de leurs personnages Luisa et Victor, ou encore du tournage compliqué à cause de la crise sanitaire.

