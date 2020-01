Mort de Sébastien Demorand : l'ancien juré de Masterchef est décédé à 50 ans

Alors que Top Chef entamera bientôt sa 11ème saison sur M6, Masterchef n'a pas eu la même longévité. C'est en 2010 que TF1 lançait son concours de cuisine amateur. Côté jurés, on retrouvait les cuisiniers Frédéric Anton et Yves Candeborde ainsi que Sébastien Demorand, critique gastronomique et frère du journaliste Nicolas Demorand.

Sébastien Demorand est mort

Comme l'annoncent nos confrères du Point, Sébastien Demorand est décédé ce mardi 21 janvier 2020. Âgé de 50 ans seulement, l'ancien juré de Masterchef était gravement malade et s'est éteint à l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif, dans le Val-de-Marne. On n'en sait pour le moment pas plus sur la maladie dont il était atteint.

En plus de sa participation au jury de Masterchef, Sébastien Demorand a été journaliste sur Europe 1 puis a travaillé à la rédaction du Gault et Millau, concurrent du guide Michelin. C'est aussi lui qui a inventé le mot "bistronomie", contraction de "bistrot" et "gastronomie" en 2004. Suite à la fin de Masterchef en 2015, il avait ouvert en mars 2016 une épicerie, cave et restaurant à Paris dont était le co-gérant.