Mort de René Malleville : Cyril Hanouna et l'équipe de TPMP lui rendent un émouvant hommage

Après le décès de l'acteur Jean-Paul Belmondo qui a endeuillé le monde du cinéma, c'est cette fois le petit écran mais aussi le monde du football qui est en deuil. René Malleville, ancien chroniqueur de TPMP, est mort à 73 ans. Grand supporter de l'Olympique de Marseille, il avait fait parler dans l'émission de Cyril Hanouna avec ses nombreux clashs (notamment face à Benjamin Castaldi). Il était atteint d'un cancer du pancréas et du foie, diagnostic révélé sur les réseaux sociaux cet été. "Je crois qu'il est temps de vous dire la vérité. Demain on me pose un appareil pour commencer les séances de chimio. Je suis super bien entouré par ma famille, j'ai un moral d'enfer et les milliers de messages de votre part y sont pour beaucoup" avait-il posté le 18 août dernier. Un mois plus tard, ses proches ont annoncé son décès.

"Je pense qu'il aurait aimé qu'on se marre et qu'on rigole avec lui"

C'est un Cyril Hanouna visiblement très ému qui a rendu un hommage à René Malleville dans TPMP ce lundi 20 septembre 2021. Pendant une vingtaine de minutes, l'animateur a rediffusé des séquences cultes avec son ex-chroniqueur, en plus de rendre un bel hommage à celui que les membres de l'équipe considéraient comme "notre ami, celui qui a toujours fait partie de notre famille depuis son premier jour dans l'émission." Une chaise vide, portant le maillot de l'OM, avait aussi été placée autour de la table pour symboliser la présence de René Malleville.

"Il est parti et c'est vrai qu'il est parti foudroyé par un cancer du pancréas et du foie à 73 ans. C'était vraiment l'une des plus belles recrues de TPMP depuis des années. Quand il venait, on était tous autour de lui. C'était celui qui nous faisait le plus marrer." s'est souvenu celui que les fans surnomment "Baba". Et d'ajouter : " Je pense qu'il aurait aimé qu'on se marre et qu'on rigole avec lui car on s'est éclatés avec lui. (...) Il va nous manquer, il va manquer à tout le monde car des personnages comme ça, y'en a plus."

Chacun des chroniqueurs a ensuite rendu hommage à René Malleville, un homme "très touchant" selon Matthieu Delormeau qui a réintégré l'équipe à la rentrée et "authentique" pour Bernard Montiel. Découvrez l'hommage à René Malleville en vidéo :