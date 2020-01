Mort de Kobe Bryant : ses fans lancent une pétition pour qu'il devienne le nouveau logo de la NBA

Le monde du sport - et pas que - est sous le choc. Ce dimanche en début de soirée (heure française), on a appris le décès du basketteur Kobe Bryant à seulement 41 ans. Il voyageait dans un hélicoptère en compagnie de huit autres personnes, dont sa fille, Gianna, 13 ans, et jeune espoir du basket, lorsque l'appareil s'est écrasé à Calabasas, près de Los Angeles. Tous les occupants sont décédés. Très rapidement, la triste nouvelle s'est répandue sur le web et les hommages des stars et des anonymes se sont multipliés.

Une pétition pour que Kobe Bryant devienne le logo de la NBA

Les fans de Kobe Bryant sont évidemment sous le choc. Durant sa carrière de 20 ans avec les LA Lakers, le basketteur a marqué l'histoire de son sport : il a remporté 5 championnats NBA, a participé 18 fois au NBA All-Star Game et inscrit 33 643 points lors de sa carrière (LeBron James venait tout juste de le dépasser au classement, devenant le troisième joueur ayant marqué le plus de points de l'Histoire de la NBA). Tant d'exploits sportifs qui ont mené les fans à lancer une pétition sur Change.org. Ils demandent à ce que la silhouette de Kobe Bryant soit utilisée pour créer un nouveau logo de la NBA.

Datant de 1969 (une nouvelle version avec la même silhouette a été créée en 2017), le logo de la NBA montre la forme d'un basketteur en blanc sur un fond divisé entre le bleu et le rouge. Le logo est actuellement basé sur la silhouette de Jerry West, ancien joueur des Los Angeles Lakers.