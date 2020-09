Mort de Bertrand-Kamal (Koh Lanta) : Denis Brogniart, les aventuriers et la prod lui rendent hommage

La société de production ALP a également publié un long message : "C'est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de Bertrand-Kamal, aventurier émérite, de la tribu de l'Est de Koh-Lanta, les 4 terres actuellement en diffusion. Nos pensées vont à sa famille et en premier lieu à Annick et Samir, ses parents, sa soeur et son frère". "Fédérateur au sein de son équipe et qui de ses propres mots 'ne lâchait rien face à la difficulté de l'aventure', Bertrand-Kamal a marqué cette édition dès son arrivée aux Fidji. Ses adversaires dans le jeu comme ses partenaires ont aimé son fair-play, sa camaraderie et son sourire communicatif dont il ne s'est jamais départi" est-il aussi indiqué.

L'aventurier se battait contre la maladie "depuis plusieurs mois". "Denis Brogniart, qui l'a accompagné tout au long de sa maladie, est profondément touché et s'associe à la douleur de sa famille et de ses proches. Pour tous, il laisse aujourd'hui un grand vide" est-il également précisé. Cette saison de Koh Lanta, les 4 terres est d'ailleurs dédiée à sa mémoire : "En accord avec la famille, ALP et TF1 lui dédient cette saison".