Mort d'E-Dison : sa femme lui rend un hommage touchant

Youtube est en deuil : le 28 juillet dernier, le youtubeur Maxence Cappelle, plus connu sous le pseudo E-Dison, était retrouvé mort suite à une chute. "Très chère communauté, c'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Maxence, survenu le mardi 28 juillet suite à une chute. C'est durant ses congés que Max nous a quittés.", annonçait sa famille. Charlotte, son épouse, lui a rendu hommage dans une interview accordée à La Voix du Nord : "Il était dans ses vidéos, comme il était dans la vie de tous les jours.".

L'hommage touchant de Charlotte à son mari

Elle est revenue sur le parcours de son mari et la création de sa chaîne Youtube il y a 3 ans : "Il s'est levé un matin en se disant qu'il voulait créer sa chaîne. Il était comme ça, Max. Mais dans son esprit, il n'y avait pas de place pour l'échec. Quand il a vu que ça prenait, il a quitté son travail pour monter sa boîte et devenir youtubeur à 'plein-temps'". Le youtubeur a su rester lui-même malgré le succès : "Il a toujours gardé la tête sur les épaules. Il savait que s'il était là, c'était grâce à eux. Il avait tellement d'amour pour sa communauté." Ses fans le lui rendent bien puisqu'ils lui ont rendu hommage de la plus belle façon qu'il soit : en réalisant un de ses rêves, celui du million d'abonnés.

Le cadeau qu'elle veut offrir à leurs filles

Alors qu'elle comptait 736.000 followers au moment de sa mort, sa chaîne Youtube a désormais atteint le million dans la nuit de ce jeudi au vendredi. "Je trouve qu'on ne pouvait pas lui rendre un plus belle hommage que de lui faire passer le million d'abonnés", écrit un internaute, "ça y est e-dison, tu as eu ton rêve, tu peux maintenant reposer en paix". Alors que Maxence Cappelle laisse derrière lui deux filles, Charlotte veut leur offrir le cadre célébrant le million d'abonnés : "J'aimerais le donner à mes filles pour qu'elles se rendent compte de ce qu'il a réalisé, et qu'elles soient fières de leur papa. De là-haut, il doit être fier aussi". Une vidéo hommage réalisée par ses proches sera mise en ligne sur sa chaîne à la rentrée.