Mohamed Cheikh (Top Chef 2021) bientôt papa pour la 1ère fois : "Ma femme attend un petit bébé" !

Après sa victoire à Top Chef 2021, Mohamed Cheikh bientôt papa !

Mohamed Cheikh a remporté Top Chef 2021 face à Sarah Mainguy avec 54,86% des votes contre 45,15% ! Il est donc reparti avec un joli chèque de 54 860 euros (et non de 100 000 euros), mais cette victoire n'est pas sa seule belle victoire. Comment ça ? Eh bien, après l'émission culinaire, le grand gagnant de la saison 12 a appris qu'il allait être papa pour la première fois !

C'est dans l'émission Laissez-vous tenter sur RTL que Mohamed Cheikh a annoncé cette grande nouvelle : "C'est le début d'un nouveau chapitre, mais c'est loin d'être la fin du livre. C'est maintenant que tout commence. J'ai une bonne nouvelle, ma femme attend aussi un petit bébé, le premier. Je pense que ça va me donner un peu d'occupation." Il n'y aucun doute là-dessus !

La belle déclaration de sa femme

Contrairement aux autres candidats de Top Chef 2021, Mohamed Cheikh s'est montré assez pudique sur sa vie privée tout au long du concours, mais les téléspectateurs ont vite compris qu'il était en couple et même marié en apercevant son alliance à sa main gauche. Ils ont d'ailleurs eu la jolie surprise de découvrir Sofia, la femme de Mohamed, lors de la finale sur M6.

Cette dernière a même pris la parole pour adresser une déclaration touchante à son mari : "Je te le dis souvent, je suis fière de toi pour ton parcours, la personne que tu es aujourd'hui, ta joie de vivre, le sourire que t'arbores (...) Ta victoire personnelle, tu l'as eue. L'aventure de la vie continue et j'espère qu'elle sera longue et pleine de belles choses pour toi." Elle le sera forcément avec l'arrivée prochaine de leur petit bébé et les projets futurs de Mohamed suite à sa victoire. Félicitations aux futurs parents !