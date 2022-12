Miss France 2023 : la gagnante déjà connue ? Voici celle qui va remporter l'émission (selon la science)

Ce week-end sera historique pour le pays. Tandis que l'Equipe de France affrontera l'Argentine en finale de la Coupe du Monde 2022 ce dimanche 18 décembre, la veille, les français éliront également leur nouvelle Miss France afin de succéder à Diane Leyre. Deux finales très attendues au suspense insoutenable. Quoi que...

L'identité de Miss France 2023 déjà connue

Alors que les supporters les plus superstitieux ont réussi à déceler un signe qui semble indiquer que la victoire en CDM est déjà promise aux Bleus, les scientifiques sont de leur côté persuadés d'avoir trouvé l'identité de la future Miss qui sera élue ce samedi.

Invité de l'émission Tech&Co, Pascal Bizzari - directeur général associé d'Avisia, a en effet fait savoir qu'il venait de s'appuyer sur l'intelligence artificielle - nourrie par une exploitation de données XXL, afin de deviner la prochaine candidate à être couronnée. Résultat ? Si l'on se fie à la prédiction, ce serait donc Indira Ampiot, Miss Guadeloupe, qui devrait être élue Miss France 2023, tandis que Agathe Cauet - Miss Nord-pas-de-Calais, pourrait être classée première dauphine.

Quand la technologie se mêle au concours

Une prédiction difficile à prendre au sérieux ? Au contraire. Spécialisé dans la data, le digital et la technologie, ce cabinet de conseil a tout simplement maximisé ses connaissances en machine learning et web scraping pour obtenir un tel résultat.

Selon Pascal Bizzari, lui et ses équipes ont notamment analysé le comportement des internautes sur les réseaux sociaux pour obtenir une première indication des votes, que ce soit via leurs messages (positifs ou négatifs) postés en ligne et leur attachement aux participantes (abonnement aux différents profils, faculté à liker les posts...). Oui, on ne le répétera jamais assez, tout le monde voit ce que vous faites sur Internet.

Une première étape plutôt logique, qui a par la suite été couplée à une autre, peut-être plus importante encore : l'attachement du public envers les candidates en fonction des régions. Ce n'est pas un secret, certaines parties de la France sont plus chauvines que d'autres et n'hésitent jamais à se mobiliser en votant en masse.

Alors, Indira Ampiot sera-t-elle véritablement sacrée ? Rendez-vous ce samedi 17 décembre pour le savoir. Toutefois, comme l'a justement rappelé BFM, même si la technologie semble parfaite, elle n'est pas infaillible, la faute au côté imprévisible de l'être humain : "L'an dernier, l'Ile-de-France avait beaucoup soutenu sa Miss au cours de la cérémonie, mais pas forcément en amont, ce qui a biaisé la prédiction."